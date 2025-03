Jo Squillo: Tod’s, la collezione Fall-Winter 25/26

Per il prossimo Autunno-Inverno, il direttore creativo di Tod's, Matteo Tamburini, immagina una donna che incarna l'Italian lifestyle con forza e personalità, rappresentando un'eleganza autentica e un carisma che non segue regole. A queste suggestioni si intrecciano le immagini evocative di artisti come Irving Penn, le cui opere esplorano la sottile tensione tra fragilità e intensità emotiva. Un equilibrio perfetto che si traduce in capi e accessori sofisticati, radicati nella realtà e nel valore dell'artigianalità.