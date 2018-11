Jo Squillo: The Look Of The Year 2018

Nel suggestivo scenario del Castello Maniace di Ortigia, a Siracusa, va in scena la world final di "The Look of The Year", il "fashion contest" di bellezza, moda ed eleganza, che negli anni ha visto lanciare nomi del calibro di Cindy Crawford , Gisele Bundchen e Linda Evangelista .

La manifestazione, organizzata da Eventsworld (Producer Nuccio Cicirò, General Manager Ivana Triolo, Director Santo Cicirò, Fashion Director Antonella Ferrari, Press Office Freetime), ha incoronato vincitori la polacca Laura Palka e il coreano Jinho Hwang , mentre Elisa Trang Anh Nguyen , dalla Germania, è Look Of The Year “Beauty” e le italiane Martina Farkas e Margherita Pettarin sono rispettivamente The Look Of the Year “Syle” e The Look Of The Year “Personality”.

Le modelle, selezionate dalle migliori agenzie di moda del mondo, hanno sfilato indossando le collezioni di: Abdullah Oztoprak , Syrtaria di Carlo e Claudia Nesti , Associazione Piazza di Spagna -Vida Pansera , Luciano Fiore , Jariel Gabriele Bonomo , Sorelle Duraccio alta moda- , Gai Mattiolo , Roly Sanova , Melissa Ferma , Jasha Atelier , Anton Giulio Grande , ALV by Alviero Martini , Au197Sm e Lucia Pi New Pop Collection .