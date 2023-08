Jo Squillo: Sunnei, la collezione Fall Winter 2023

SUNNEI 2.0, quello che è stato realizzato in precedenza è stato usato come punto di partenza per sviluppare qualcosa di nuovo, esasperando ogni elemento in un’esplosione di colori, texture, stampe e materiali.

Caratteristiche che danno vita a look indubbiamente ricchi - ideali per uno show - ma allo stesso tempo, è facile immaginare ogni singolo pezzo, all’interno dell’armadio di qualcuno.