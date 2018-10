Jo Squillo: Stroili, Holy Gold Party

Stroili ha scelto la chiesa sconsacrata di San Giuseppe della Pace per presentare, durante una serata evento tra sacro e profano, la sua Gold Collection, il progetto che ha reso il metallo più prezioso, per la prima volta, accessibile. Invitata d'eccezione e testimonial della serata la showgirl italiana Melissa Satta che ha coinvolto ospiti e fan in un evento senza precedenti.

Ad accogliere i numerosi ospiti un gold carpet glitterato che invitava all'Holy Gold Party, tra novità e tentazioni. All'interno della sala, posizionate di fronte all'altare dell'ex chiesa, cinque teche espositive oro e bianche contenenti le quattro proposte firmate Stroili: Holy Collection, collezione simbolo che ha ispirato il tema della serata, Toujours Collection,Beverly Collection e Poème Collection. Per allietare gli ospiti Stroili ha deciso di posizionare un backdrop davanti al quale, come angeli, gli ospiti hanno posato ornati di speciali aureole ideate per l'occasione. Gli scatti, ready to share, sono stati ripostati subito dai social addicted sulle proprie piattaforme, o conservati come un ricordo prezioso dai più riservati. Ma non è tutto. Tentazioni da bere e da gustare erano disponibili al bar, dove i mixologist hanno realizzato una cocktail list a tema holy&gold, per stuzzicare qualcosa e lasciarsi sedurre da qualche nuova idea. L'iconica proposta non poteva essere completa però senza la suggestiva versione di "Like a prayer" intonata da un coro gospel in total white che ha coinvolto ed emozionato tutti.