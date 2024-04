Jo Squillo: Stella McCartney, la "SOS Capsule" per celebrare la Giornata della Terra 2024

L'armadio è contrassegnato da un "SOS" stilizzato, che comunica graficamente sia l'amore per il pianeta che l'urgenza di proteggerlo; un invito all’azione per salvare i nostri suoli, salvare i nostri mari, salvare i nostri cieli, salvare le nostre specie.

L'iconografia "SOS", reinterpreta un motivo della collaborazione "We Are the Weather" del marchio con l'autore Jonathan Safran Foer. È riprodotta su magliette unisex, realizzate utilizzando cotone rigenerativo proveniente da SOKTAS, un'azienda agricola in Turchia che Stella McCartney sostiene nella transizione alle pratiche rigenerative dal 2019. Il cotone rigenerativo aiuta a ripristinare la biodiversità e la salute del suolo.

Iconiche, le scarpe da ginnastica S-Wave Sport, realizzate con materiali sostenibili al 100%, tra cui tomaia e linguetta realizzate interamente in canapa, una fibra di origine vegetale che non ha bisogno di pesticidi aggressivi per crescere e purifica sia l'aria che il terreno, convertendo il carbonio diossido in ossigeno. La sneaker più sostenibile di Stella fino a oggi, la fodera è in cotone riciclato, lacci e SOS ricamato sono in poliestere riciclato e la suola è in gomma riciclata.

I maglioni verdi sono realizzati in lana certificata RWS di provenienza etica.

Gli accessori sono rifiniti con materiali riciclati e realizzati in cotone organico, Stella McCartney è stata pioniera nel settore del lusso dal 2008, utilizzando fino al 70% in meno di acqua e senza sostanze chimiche nocive rispetto al cotone convenzionale.

Proteggendo il nostro domani condiviso attraverso l’innovazione, Stella è anche cofondatrice di SOS Fund, un fondo di investimento da 200 milioni di dollari che dà potere alla prossima generazione di innovatori sostenibili. Tra i progetti che sostiene ci sono: NFW, gli innovatori dell'alternativa alla pelle MIRUM® a base vegetale, priva di plastica e completamente circolare; Protein Evolution, gli ideatori di un processo enzimatico in grado di riciclare all'infinito il poliestere; e Keel Labs, pionieri di un filato rigenerativo a base di alghe marine con un impatto ambientale significativamente inferiore rispetto al cotone e alle fibre sintetiche.

Verrà effettuata una donazione a Conservation International, supportata dalle vendite della capsule.

La "SOS Capsule" è disponibile esclusivamente nelle boutique Stella McCartney in tutto il mondo e su stellamccartney.com dal 22 aprile.