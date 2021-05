Jo Squillo: Stella McCartney Kids lancia la collezione Pre-Fall 2021

La collezione mantiene l'impegno del marchio per la sostenibilità, con il 100% dei capi realizzati con materiali ecologici - un risultato enorme considerando la linea e la distribuzione della capsule. Il cotone utilizzato è stato coltivato in maniera biologica, includendo jersey, pile e pezzi di maglieria, mentre il 100% del tulle è stato creato con poliestere riciclato e tutto il liocello proviene da foreste trattate in modo sostenibile.

Un tempo da figli dei fiori per bambine e bambini fa evolvere l'evasione naturale della precedente collezione Primavera Estate 2021, che si arricchisce di fiori ricamati e grafici su giacche leggere e maglie, abiti bohemien e femminili, top con volant in una palette morbida di bianco classico e crema, insieme a grigi e rosa. Il denim elabora questa storia hippie attraverso pantaloni a campana, pantaloni a gamba larga e gonne e abiti arricciati in lavaggi più chiari.

I ragazzi e i bambini continuano la Stellabration, con una serie di stampe con logo, skateboard e motivi che richiamano la pizza su felpe con cappuccio, felpe e pantaloncini coordinati, t-shirt e pantaloni da ginnastica - alcuni con slogan sfacciati ma sempre simpatici - come "Slice to meet you!".

I capi sono realizzati in una palette di blu, bianco e nero, ravvivati da intense esplosioni di verde e rosso.