Jo Squillo: Stella McCartney al Met Gala 2024

Onorando l'ispirazione delle "Belle Addormentate", i look unici esplorano nozioni di rinnovamento e rinascita, artigianato senza tempo e tecnologie all'avanguardia - uniti da un fil rouge di diamanti creati in modo sostenibile da "VRAI", abbinando l'innovazione alla bellezza della natura. I diamanti vengono coltivati ​​delicatamente nella prima fonderia certificata a zero emissioni di carbonio, alimentata esclusivamente da energia rinnovabile, e vengono tagliati e lucidati da artigiani esperti utilizzando oltre 243 passaggi.

L'attrice, eco-attivista e "Cabaret" star, Cara Delevingne indossa: un corpetto con cappuccio e schiena scoperta, ricamato a mano con oltre 500 carati di diamanti creati in modo sostenibile, una gonna drappeggiata e arricciata, realizzata in viscosa e cady bio-acetato. Il look è rifinito da un'iconica borsa Falabella in edizione limitata in argento craquelé, sandali con plateau in platino della collezione Primavera 2024 e bracciali tennis in diamanti.

In vista dell'uscita del suo nuovo album, la cantautrice e ballerina FKA Twigs, indossa un mantello a cascata personalizzato e lavorato a mano, in anelli di filato di alpaca, certificato "RAS" di provenienza responsabile, della sfilata Inverno 2024 di Stella McCartney. La maglieria si drappeggia su un delicato corpetto e hot-pants, ricamati a mano con diamanti. Il look è completato dall'iconica borsa Falabella, impreziosita da cristalli.

In occasione del suo debutto al Met Gala, la superstar pluripremiata ai GRAMMY, Ed Sheeran, indossa un iconico smoking sartoriale di Savile Row, scarpe vegane dell'archivio di abbigliamento maschile di Stella McCartney, gemelli di diamanti creati da VRAI e un papillon, anch'esso tempestato di diamanti artificiali.

Stella indossa l'iconico completo sartoriale di Savile Row con spalle imbottite e pantaloni fluidi, un body ricamato a diamanti, oltre a décolleté vegane, tratte dalla collezione Inverno 2024. Completano il look, un'iconica borsa e gioielli Falabella tempestati di diamanti, creati in collaborazione con VRAI utilizzando oro massiccio riciclato e diamanti coltivati ​​in modo sostenibile.