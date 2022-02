Jo Squillo: Sportmax, la collezione Primavera/Estate 2022

Sfidare la percezione dei tradizionali valori estetici, tanto negli abiti quanto nel setting della sfilata, per tradurre il desiderio di sfuggire a tutto ciò che è una formula canonica di collezione.

I look nascono da frammentazioni, dove il clash controllato tra silhouette essenziali e volumi scomposti dà origine a un immaginario quasi teatrale. Le shape vengono costruite sul corpo delle modelle, i corsetti tipici del Settecento sono dei fragments, antagonisti perfetti insieme a goffrature e sbuffi, di linee ultra clean. Le giacche sartoriali sono definite da nuove sciancrature e abbinate a morbidi leggings.

Anche la scelta dei materiali obbedisce a una precisa ricerca di armonia nel contrasto, fatta della leggerezza di garze, georgette e tulle contrapposti alla consistenza di pelle, raso, cotone e jacquard, mentre l’uso del jersey e della maglieria richiama le atmosfere ballet.

I colori sono tenui, un divertissement di nude, bianchi, ecrù, di nuovo in contrapposizione alle tonalità accese dell’arancio, del fucsia, del giallo, del bluette, del lilla.

Tra gli accessori dominano la scena i sandali plateau. Esasperati per scelta, sono poi i leggerissimi occhiali design. Oppure i guanti in jersey effetto calza o ricoperti di paillettes. Le clutch sono dei gusci in pelle e satin, mentre gli zaini sono in versione XXL.

