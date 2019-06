Jo Squillo: Spazio Campania

L’evento Italian Fashion Talent Awrads Lab – IFTAlab 2019, nell’ambito del “Programma di iniziative per la promozione e la valorizzazione del Made in Italy prodotto in Campania 2018 - 2020”, si sposta a Milano in occasione della Fashion Week per traslarvi le eccellenze moda campane e i sei migliori giovani stilisti vincitori degli IFTAwards 2018.

Sette aziende del territorio campano che producono e commercializzano abiti e hanno all’interno l’ideazione e realizzazione delle loro collezioni, con un ufficio stile in loco e che garantiscono una produzione con materiali e stoffe Made in Italy, hanno avuto la possibilità, grazie all’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania supporter del progetto, di essere a Milano per presentare la propria collezione e tutte le attività aziendali, in una due giorni di incontri, sfilate, B2B, contatti media, ospiti dello Spazio Campania a Piazza Fontana nel centro di Milano.

Gli Italian Fashion Talent Awards, quindi, con il progetto IFTAlab varcano i confini regionali con un’appendice ambiziosa che riserverà alle aziende partner consistenti chance di visibilità nazionali, spostando parte dell’evento a Milano.