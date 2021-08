Jo Squillo: Schiaparelli, la collezione Haute Couture per l'inverno 2021/22

"Questa collezione è stata concepita in tre parti", afferma lo stilista. "La prima rende omaggio alle giacche Schiaparelli del passato. Ci sono riferimenti alle prime e iconiche forme della Maison, nella giacca cropped in denim bianco di ispirazione matador, impreziosita da ampie maniche a botte ricamate con nappe di seta nera, da indossare sulla gonna di tulle strutturata. C’è un omaggio diretto al capolavoro di Jean Cocteau per Schiaparelli del 1937, in quella in crêpe di lana nera a maniche curve, tempestata da un ricamo di rose di seta color conchiglia. Ci sono anche riferimenti nel Look 1 in impalpabile seta multicolore, un modello creato rimettendo insieme tra loro autentici campioni Schiaparelli vintage. Penso che tutti i capi siano in conversazione con alcune delle creazioni più irriverenti e fantasiose di Elsa Schiaparelli della fine degli anni '30, ricreate qui nella Maison da Lesage, usando molte di quelle tecniche e materiali".



La seconda parte della collezione, invece si concentra sul corpo e sui bijoux, un elemento chiave del vocabolario visivo della maison. Qui dialogano potenza e morbidezza, macchina e uomo, metallo e tessuto. Un delicato paio di polmoni umani, apparentemente realizzati da una rete di capillari immersi nell'oro, illumina e fa diversamente respirare un severo abito di crêpe nero. Abbinate a una stola nera, composta da sacchi della spazzatura tagliuzzati, sagome e strutture del busto sono lavorate a maglia in pura seta.



Anche i bijoux diventano ricami: il naso, la pancia, infinite paia di labbra e occhi di ceramica, in un oro patinato a mano d'ispirazione giacomettiana e patrimonio della Maison, incastonati in cornici rococò. Gli accessori: una minaudiere a forma di labbra giganti; un fermaglio da cintura con una mano che sembra abbracciare chi lo indossa in vita.



Infine, la celebrazione del colore. L’abito di velluto nero perfettamente aderente, con una gigantesca rosa di faille di seta al centro. Un abito di velluto di seta con seni morbidi, semi-conici e, nella parte posteriore, un ventaglio croccante di peau de soie blu rinascimentale. Tutto vuole sembrare sia esagerato che voluto, a cominciare dai colori - blu fiordaliso, rosa salmone, arance terracotta - sgargianti e gioiosi come le forme.



"Una collezione smaccatamente emotiva, vertiginosa come l'innamoramento. Un tributo al romanticismo, all'eccesso, ai sogni. C’è qualcosa di più urgente oggi, che sognare in grande? Di sognare un mondo migliore? Di afferrare ogni pezzo di bellezza con entrambe le mani? " Continua lo stilista. "Ecco cosa voglio: Basta con la moda "cookie-cutter". Niente più pezzi che sembrano essere stati fatti da chiunque. Niente più cinismo. Niente più ironia. Niente più timidezza. Basta con la freddezza. Datemi più bellezza, più serietà, più romanticismo, più impegno. Spero che questa collezione ricordi a tutti coloro che la incontrano la pura gioia che la moda può portarci in tempi difficili e con essa, la promessa di più gioia come quando le nuvole si separano. Datemi più moda. Datemi più speranza".