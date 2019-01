Jo Squillo: Schiaparelli, Haute Couture per lʼestate 2019

Fiori e stelle d'infanzia. Elsa è nata sotto una buona stella. Una di quelle studiate dallo zio Giovanni nel suo osservatorio di Brera, che aveva battezzato i nei sulla guancia della nipote dalla creatività strabiliante, come la costellazione dell'Orsa Maggiore.

L'astronomia, insieme ai fiori dei giochi di bambina nei giardini di Palazzo Corsini, hanno accompagnato tutto il lavoro di Schiaparelli.

In anticipo rispetto al surrealismo, Elsa Schiaparelli, poetessa couturier innamorata della botanica, ha illuminato di visioni cosmiche e floreali l'universo di Place Vendôme: «Avere il viso coperto di fiori, come in un giardino paradisiaco, sarebbe meraviglioso!» (Shocking life, 1954).

Un viso che Leonor Fini immaginerà per il flacone del profumo Shocking, mentre l'Orsa Maggiore della spilla di Schlumberger sarà il personale talismano di Elsa.