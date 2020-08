Jo Squillo: Scarpe, che passione!

Come diceva la shoe lover piu' famosa al mondo, Carrie Bradshow in Sex and the City : “cosi' tante paia di scarpe e solo due piedi!!!! Le scarpe si sa sono la nostra vera ossessione, tanto che in america hanno coniato un termine “shoaholic”, ovvero le persone con piu' di 60 paia di scarpe... E fidatevi ce ne sono veramente tante! Ma perché, mediamente, le donne amano cosi' tanto le scarpe? C'e' chi sostiene che rappresentino la nostra connessione con la terra, chi invece ci vede un simbolo di indipendenza, chi il prolungamento di noi stesse, e chi, come la tradizione psicoanalitica insegna, afferma che la scarpa e' il simbolo per eccellenza dell'erotismo femminile. Fatto sta che il legame che una donna ha con le proprie calzature e' qualcosa di indissolubile, come Cenerentola ci insegna. E quest'estate ne vedremo veramente delle belle!

Iniziamo con i modelli, che spaziano dalle décolleté e sling back , quelle che si agganciano al tallone, rigorosamente lady like ma con l'aggiunta di dettagli inediti, come inserti a contrasto, fiocchi tie & dye o bande elastiche.

Ovviamente ci sono i sandali, quest'estate con fascette sottili per look ultra cool, come sulla passerella di Fendi, oppure pop e coloratissimi, come quelli extra lusso di Bottega Veneta.

E poi, ecco le zeppe, ultra comode e super smart, come quelle di Giambattista Valli: super colorate e preziose grazie ai dettagli gioiello. Modelli perfetti sia da giorno che da sera.

Quelle di Miu Miu, invece sono iper lavorate, quasi scultoree. Delle vere opere d'arte.

Fa ritorno il mocassino, perfetto per look dall'aura borghese. Tanti i modelli, da quelli con tacco altissimo di Vera Wang, alla versione midi di Prada, con tacco alto ma ampio, e quindi comodissimo, e fibbia rigorosamente gold. Tod's prende l'oro e lo applica a tutta la scarpa, nella sua proposta classica ma veramente scintillante. E poi, come non citare il modello “ a stivale” di Loewe? Perfetto per le indecise.

Ma non potevano certo mancare le proposte ultra flat, per chi non sa rinunciare alla comodità piu' estrema. Sono modelli passe-partout, che ci traghettano dal mattino alla sera in queste lunghe giornate estive.

Ci sono le sneakers, che sono diventate oramai onnipresenti compagne di viaggio, e che quest'estate si declinano ancora in versione chunky, quelle enormi e massicce, come il modello famosissimo di Balenciaga che ha spopolato un paio di anni fa.

Ma a brillare particolarmente sono i classici modelli “da tennis”, piu' leggeri e comodi, in pelle, tela o suede.

E poi, ecco i modelli alla schiava, sempre perfetti per l'estate, cosi' sensuali e classici da essere un vero must. E quest'anno eccoli preferire tacchi bassi o raso terra, e giocare con borchie ton sur ton, come nei modelli comodi e ultra chic di Valentino. In tutti i colori dell'arcobaleno.

E poi, abbiamo visto tanti tacchi veramente scultorei, come quelli di Givenchy o Alexander McQueen.

Per quanto riguarda i colori, quest'anno ce ne sono davvero per tutti i gusti: dai toni neutri, perfetti per calzature etno-chic che ci portano lontano, in rafia, cuoio e corda, al nero, immancabile, fino ai colori pieni e vibranti, che regalano un colpo d'occhio veramente mozzafiato! Come le sling back di Rochas o le infradito di Boss.

I colori dell'arcobaleno si sposano bene con un grande ritorno sulla passerella di Salvatore Ferragamo, che rivisita la scarpa piu' iconica della maison, la Vara, proponendo la Viva: una scarpa dal tacco scultoreo, dove il fiocco diventa maxi. Comoda e femminile, una vera eccellenza del Made in Italy.

Insomma, ragazze, ricordatevi sempre: avete il mondo ai vostri piedi!