Jo Squillo: Salvatore Ferragamo, la collezione per l'estate 2020

In un nostalgico revival degli anni Ottanta italiani, le gonne a palloncino, i pantaloni alla caviglia, i gilet sartoriali incrociati sulla schiena e le salopette a zampa sono realizzati in pelle dalle colorazioni che ricordano la tradizione vetraria di Murano. I gioielli in resina trasparente, lavorata con la tecnica della stampa 3D, sono venati di sinuose pennellate di colore.



Paul Andrew racconta: “tutto è iniziato da una foto sul caminetto di casa di mia madre che ritrae mio fratello e me da piccoli durante una vacanza in Italia, negli anni Ottanta. Indossavamo un paio di bermuda con stampe improbabili. Vorrei trasmettere quello stesso senso di allegria, solarità e innocenza, in un contesto moderno, con una collezione leggera e borghese, che però abbia anche sostanza, profondità tangibile e sia curata nelle costruzioni”.

Le stampe riproducono la cinquecentesca Fontana del Nettuno di Firenze, recentemente restaurata grazie all’intervento della Famiglia Ferragamo, oppure tulipani oversize che fioriscono su salopette corte con scollatura sulla schiena, cappellini-foulard, lunghi abiti dévoré in seta, camicie e swimwear da uomo.



L’artigianalità della Maison raggiunge la massima espressione nell’abito in maglia Raschel e nel top striato con fiocchi sfrangiati in crêpe de chine, oltre che nel meraviglioso abito smanicato lavorato a crochet dai maestri fiorentini. La gonna a frange in seta impalpabile è esaltata da una fusciacca. Nei capi da uomo, le cuciture aperte trasmettono un senso di ariosità.

La nuova Triple Pocket Bag di Ferragamo è proposta in tela di lino con fodera in cuoio, in pelle intrecciata a mano, struzzo o in morbidissimo vitello.

Paul Andrew aggiunge: “preziosi ma disinvolti, questi capi, scarpe e borse sono destinati a durare molto più di una stagione. Sono fatti per lunghe e languide giornate di sole, sale, sabbia e mare. Mi piace pensare che la collezione farà ricordare a chi la indossa momenti felici, come quella foto sul caminetto di mia madre ha fatto con me”.