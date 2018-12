Jo Squillo: Salvatore Ferragamo, la collezione per lʼinverno 2018-19

Debutto in passerella per Paul Andrew, nuovo Direttore Creativo del womenswear Salvatore Ferragamo, che affianca Guillaume Meilland, impegnato nel menswear. Uomo e donna sfilano insieme: 68 look all'insegna del colore e della vestibilità.

Per la sua prima collezione, Andrew si ispira alle donne che lo stilista ha vestito nel passato, da Marlene Dietrich a Audrey Hepburn, con un focus particolare su Katherine Hepburn. Della star, il designer riprende i pantaloni, i capospalla e le camicette, con un allure rilassata ed essenziale, ma mai minimale. I colori accendono gli abiti attraverso abbinamenti insoliti ma riuscitissimi. Il tutto ha un unico scopo: rendere protagoniste le scarpe, che per questa stagione rieditano un tacco degli anni Trenta, il Block-Heel, in tre diverse altezze, con una finitura metallica tipica della tecnologia automobilistica. Elemento chiave è il gancio, uno degli elementi più riconoscibili della Maison, utilizzato nella tradizione del brand come chiusura delle borse, che diventa dettaglio distintivo nelle scarpe da uomo e fibbia nelle cinture da donna.