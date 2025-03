Jo Squillo: Salvatore Ferragamo, la collezione Fall-Winter 25/26

“Gli anni ‘20 sono stati un momento di libertà, di persone emancipate che creavano spazi per sé stesse,” afferma Davis. Gli abiti in seta, con tagli lineari, si arricchiscono di applicazioni in pizzo sulle vite scese, oppure sono assemblati con strisce di pelliccia. I dettagli dell'epoca sono ricreati sui capi sartoriali e sui pellami funzionali. Flash di stampe oniriche irrompono sulla scena, mentre l’estetica surrealista delle borse svela interni di pelliccia e i look off-stage sono interamente lavorati a maglia, con filati di jersey, in silhouette fluide e semplici. “Trovo molto interessante l'idea surrealista di partire dagli oggetti quotidiani e di interpretarli in modo disturbante,” spiega Davis. “E’ come infondere una sottile inquietudine in ciò che è familiare.”