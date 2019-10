Jo Squillo: Roccobarocco Fashion Show

Patendo da ciò, lo stilista ha dato vita alla sua collezione piena di femminilità e di eleganza, tra pizzi, ricami e merletti che impreziosiscono i tessuti in un mix di antico e contemporaneo.

Il risultato finale è una collezione superba con abiti in chiffon e sete, rifiniti con pizzi che rappresentano l'essenza dell'eleganza in una visione moderna. Una dichiarazione di bellezza capace di ricomporre il filo mai spezzato tra passato e presente. Una aristocratica visione femminile, che nutre ed esercita i vizi della moda puntando su silhouette fluide con abiti stampati a motivi floreali.

La palette di colori forte e decisa passa dai rossi, ai gialli, al verde che si addolciscono e prendono consistenza fino a sprigionarsi come nel miglior spirito della Maison.

Lo stilista suggella così la sua creatività in un luogo come il Teatro San Carlo che per la prima volta ospita una sfilata di Alta Moda.

Dal racconto di due mondi e il contrasto tra antico e moderno lo stilista ha voluto sperimentare un genere di arte che rappresenta il nostro tempo.

L'evento ricompone l'avventura intensa di Rocco Barocco, protagonista indiscusso della moda italiana che vuole così simbolicamente unire due mondi in un mix contemporaneo. E' l'omaggio devoto di Barocco alla sua città.

L'evento è stato realizzato con la collaborazione dell'associazione culturale Parten Art.