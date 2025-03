Jo Squillo: Roberto Cavalli, la collezione Fall-Winter 25/26

L’effetto della lava del Vesuvio che al contempo corrode, ma preserva immutata nei secoli la memoria di una grandiosa civiltà, è riprodotta con una resa preziosa sugli abiti in velluto devoré, ma anche sui baggy pants in morbido denim e in un trench coat profilato con bordature in ecopelliccia leopardo, motivo immancabile nella collezione. Di pietra lavica sono invece i preziosi bottoni che arricchiscono i capispalla e le giacche. Gli affreschi di Pompei inspirano una resa pittorica, sofisticata e delicata, stampata in all-over sui nuovi power suit, completi camicia e pantalone dal vibe leggero e moderno nella loro mancanza di costrizioni. La loro languida fluidità crea un intrigante contrasto con la femminilità scultorea ma dinamica di un abito con gonna a godet, liberamente ispirato a un look degli anni '40 di Celia Cruz. Un’immagine dell’iconica musicista cubana scovata tra le strade di Little Havana a Miami è servita da ispirazione per Fausto Puglisi per partire alla scoperta delle silhouette di Adrian, costumista statunitense che a partire dagli anni '20 ha infiammato il mondo di Hollywood con le sue silhouette avvitate con le spalle pronunciate.