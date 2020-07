Jo Squillo: Ralph & Russo, la collezione Haute Couture per lʼinverno 2020/21

I colori sono pieni, e vanno dalle tonalità vibranti del giallo-oro e azzurro, al lavanda e fucsia, rifacendosi alla tavolozza naturale del nostro pianeta, prendendo spunto da sette dei luoghi piu' belli al mondo.

Spazio al mondo del floreale, con fioriture tridimensionali di organza e fasce di taffettà, in un gioco di distorsioni e sfocature, come un acquarello stampato in digitale: la collezione sfida la singolarità, colmando il divario tra tecnologia e natura. Per presentare la collezione, ecco Hauli, avatar e musa della maison.