Jo Squillo: Prada, la collezione per l'inverno 2021/22

La collezione per l'inverno 2021/22 esplora lo spazio che esiste fra poli convenzionalmente opposti, fra semplicità e complessità, eleganza e praticità, limitazione e liberazione: una trasmutazione.

La libertà di oltrepassare i confini della convenzione si riflette nella libertà del corpo, nella sua energia, delineata attraverso “long johns” aderenti in maglia jacquard elastica che rappresentano o sostituiscono la pelle nuda. L’enfasi sul corpo serve a sottolineare l’azione, l’attività, ulteriormente messa in evidenza da capi con una propria morbidezza e comodità, in una trasposizione del movimento. Pieghe e arricciature animano gli abiti. Al classicismo universale di tailleur e vestiti sartoriali si contrappongono aperture che lasciano intravedere il corpo, senza vincoli. La libertà fisica riflette un’ideologia.