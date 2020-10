Jo Squillo: Pollini, la collezione per lʼestate 2021

La collezione Archive fonde gli elementi iconici del brand con i simboli dell’antica Grecia, che con le sue geometrie e i suoi motivi ornamentali diviene il leitmotiv di stagione. Artigianalità, creatività ed eccellenza “Made in Italy” si traducono in tacchi scultura, fasce che diventano foglie d’alloro e sottili tubolari che ricordano gli antichi calzari. La fibbia logata e il morsetto – elementi iconci del brand fin dagli anni Cinquanta - questa stagione vengono rivisitati ispirandosi allo stile dell’architettura greca e impreziosiscono modelli dalle linee essenziali, resi ancor più speciali dalla sapiente lavorazione di materiali inusuali: sughero, paglia, elaphe e stampe laminate effetto pitone.

Permangono i grandi classici Pollini: lo stivale cavaliere con la caratteristica suola cremino in cuoio bicolore e il sandalo Daytona. La collezione è completata da borse realizzate con gli stessi stilemi delle calzature e in lavorazioni speciali: infilature in raffia e frange in camoscio nelle proposte più folk. La collezione Pollini si completa di una selezione di modelli che richiamano le atmosfere e i colori delle mete estive più affascinanti del Mediterraneo: un viaggio virtuale dalla Sicilia alla Costa Azzurra. Le silhouette sono impreziosite da delicati motivi ad intarsio che disegnano le maioliche siciliane, oppure da lavorazioni ad intreccio per un effetto “check” bicolore. Tacchi a colonna danno forma a sandali e mule con fasce intrecciate nelle tonalità della menta, del blu mediterraneo e della lavanda evocando sognanti paesaggi provenzali.