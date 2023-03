Jo Squillo: Philosopy di Lorenzo Serafini, la collezione Fall/Winter 23/24

Per la stagione Autunno/Inverno 2023, Philosophy di Lorenzo Serafini mette in scena un’eleganza borghese rivisitata attraverso un filtro contemporaneo.

In continuità con la stagione estiva, l’approccio è conciso ed essenziale: l’attenzione è sulle forme che alternano in un contrappunto armonico rigore sartoriale e fluidità. Fil rouge della collezione di Philosophy di Lorenzo Serafini è la ricerca di una femminilità sottile, sensuale che si esprime in un gioco delicato di seduzione: negli spacchi che corrono lungo i fianchi, nelle zip abbassate a disegnare scolli profondi, nel gioco di cut-out grafici, ma anche nei fiocchi che scivolano sulle schiene nude.

Un vibe romantico filtra nelle nuove uniformi dalle silhouette impeccabili e negli abiti in pelle glossy che si drappeggiano attorno al corpo in un equilibrio tra ribellione e ricercatezza.

Il tailoring è preciso, asciutto, realizzato in lane dalle mani dry o ultra soft. Il jersey si eleva tramite costruzioni che creano volumi delicatamente balloon. Il rigore sartoriale si carica di femminilità negli abiti e nei completi dalle forme che esaltano il corpo con costruzioni corsetteria, mentre il tulle stretch con la sua leggerezza si modella attorno alla figura con grazia e seduzione. La maglieria in ciniglia disegna silhouette a clessidra con la morbidezza di un effetto velluto.

La scelta dei colori esalta l’allure raffinata della collezione: sfumature di nero e bianco, con armoniosi tocchi di tonalità make-up e scintille di rosso fuoco.

Le scarpe allungano la silhouette: svettanti pump e stivaletti allacciati con cinturini che si stringono attorno alla caviglia trovano posto accanto ai boots con tacchi stiletto e morbidi cuissard che radicano la collezione a un realismo contemporaneo consapevole, ma elevato… come una sottile brezza di cambiamento.