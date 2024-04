Jo Squillo: Philosophy di Lorenzo Serafini, la Lauren Bag

Realizzata in nappa, la Lauren bag è disponibile in due versioni, small e large, in un’ampia palette di colori: dal burro al nero passando per il bordeaux, fino alle varianti bicolor.

Grazie a una tracolla removibile, la borsa must-have di Philosophy è pensata per diventare l’accessorio perfetto per accompagnare la donna in ogni momento della sua giornata.

Per celebrare il lancio ufficiale della Lauren bag, Lorenzo Serafini sceglie il volto di Vittoria di Savoia, la giovane erede di casa Savoia, bellezza fresca e spontanea che rispecchia lo spirito del brand Philosophy.

"Sono molto felice di questa collaborazione con Vittoria per un progetto a cui tengo molto. Credo che lei rappresenti perfettamente l’eleganza e raffinatezza che caratterizza la Lauren bag e Philosophy,” afferma Lorenzo Serafini. “Con questa borsa ho voluto creare un accessorio che sia simbolo di femminilità e stile senza tempo; con la sua silhouette versatile si trasforma facilmente da un'elegante clutch da sera a un accessorio pratico e chic per il giorno.”

La Lauren bag Philosophy ha debuttato con la sfilata Primavera/Estate 2024 ed è ora disponibile su philosophyofficial.com, nella boutique Philosophy di Lorenzo Serafini a Roma e in una selezione di punti vendita italiani e internazionali.