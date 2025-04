Jo Squillo: Philipp Plein presenta la nuova linea di orologi “TIMEMACHINE”

Dopo il grande successo di Watches and Wonders a Ginevra, il viaggio di PHILIPP PLEIN prosegue a Milano per il Salone del Mobile. Design, gioielli e moda si intrecciano sempre di più ogni anno e, questa stagione, lo showroom Philipp Plein MILANO ha ospitato un evento esclusivo per ammirare i pezzi e vivere la collezione insieme al brand come stile di vita.