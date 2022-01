Jo Squillo: Philipp Plein, la collezione Uomo per l'Autunno/Inverno 2022/23

Un anno ricco di novità per la Maison, che già ha visto una serie impressionante di nuove aperture di negozi in tutto il mondo, in particolare Barcelona Mandarin Oriental, London Old Bond Street, Warsaw, Poznan, Kuala Lumpur, Las Vegas Forum, St. Petersburg, Dailan Olympia 66 Xigang.

Il 2022 sarà anche l’anno dell’espansione di PHILIPP PLEIN al di fuori della moda. Dopo il debutto nell’hospitality e entertainment, con l’annuncio dell’apertura del PHILIPP PLEIN Hotel e Club a Milano, Philipp Plein esplora il mondo dell’arte con il lancio di una serie di pezzi unici, esposti nella PHILIPP PLEIN Art Gallery nel nuovo showroom milanese di Via Burlamacchi, trasformato nella prima galleria d’arte pop-up. I PHILIPP PLEIN Unique Pieces saranno presto esposti anche nei negozi del marchio in tutto il mondo, puntando a Art Basel a Miami, nel dicembre 2022.

“L’arte è sempre stata fonte di grande ispirazione per me e oggi sono orgoglioso di celebrare e condividere con voi la mia Art Gallery, a inaugurare un nuovo capitolo del marchio, dove la moda incontra l’arte” afferma Philipp Plein, mentre accoglie gli ospiti dello show in Via Burlamacchi.

Per la prima volta in assoluto, la passione e la creatività del marchio PHILIPP PLEIN prendono forma in veri e propri pezzi d’arte unici. Una scultura in marmo ispirata al Gruppo del Laocoonte con indosso un paio di sneaker Philipp Plein è esposta nella galleria. L’abilità d'interpretare l’arte al di fuori degli schemi è l’inconfondibile firma di Plein, dove la creatività non ha limiti e tutto può diventare una nuova brillante forma di espressione.

Con la convinzione che l’arte sia dinamica e in continua evoluzione, il designer ha anche realizzato sculture contemporanee e innovative rappresentanti personaggi di fantasia chiamati “LIL MONSTERS” e denominati individualmente LILBOO, LILCYCLOPS, LILDIABLO, LILGOZILLA, LILSHARK, LILSKULL.

Da sempre ispirato da ogni forma d’arte, Philipp Plein porta alla luce dunque una nuova visione, fondendo l’arte contemporanea con il suo personale approccio alla moda. Un vero e proprio manifesto di creatività a interpretare questa capsule collection invernale, dove i “LIL MONSTERS” appaiono ironicamente su stampe e ricami cuciti a mano.

Chiave fondamentale della presentazione, un intero casting di modelli neri, a sottolineare il lungo impegno verso l’inclusività di Mr. Plein e del PHILIPP PLEIN Group e la celebrazione della black culture. Un impegno che risale al 2013 quando Philipp Plein fu il primo designer a presentare un casting, una sfilata e una campagna pubblicitaria all-black.