Jo Squillo: Persian Idea

Una sala gremita di stampa e professionisti ha accolto lo speech del Dr. Sedghamiz, CEO di Persian Idea - innovativo ecosistema per lo sviluppo della fashion industry con base in Iran - e che si è tenuto oggi al Four Seasons Hotel di Milano. Il brand ha infatti presentato il suo progetto di sviluppo che ha l'obiettivo di aprire nuove collaborazioni tra l'Iran e il sistema moda internazionale e che - come prima tappa del percorso - ha scelto proprio l'Italia.



Tre i valori principali che caratterizzano l'hub: un approccio alla moda ad ampio respiro che coinvolga tutte le dimensioni del lifestyle; la valorizzazione dei giovani talenti e una visione della creatività quale mezzo per superare le divisioni di genere riportando al centro l'uomo nella sua dimensione umana; e, non ultimo, l'impegno verso l'eco-sostenibilità.



Persian Idea comincia il suo percorso dall'Italia: dopo il debutto a Firenze - dove in occasione di Pitti Uomo 94 ha presentato la collezione SS19 - pianifica infatti l'apertura nel corso dell'anno di un primo showroom a Milano, al quale seguirà l'apertura parigina.