Jo Squillo: OROAREZZO, 43°edizione International Jewelry Exhibition

"La ricerca della bellezza in qualunque forma è il cammino dell'uomo verso la perfezione. L'amore genera bellezza... la bellezza è amore."

Oroarezzo, firmata da Italian Exhibition Group, è la manifestazione dedicata alla manifattura orafa e argentiera Made in Italy, l’ecosistema di business nel cuore del distretto orafo-gioielliero leader in Italia.

Tra classico e contemporaneo, a OroArezzo: campioni di export e grandi player internazionali, dai distretti aretino e vicentino: design e tecnica Made in Italy da indossare ai grandi player esteri per i gioielli nuziali, diamanti, rivisitazioni dei classici: Turchia, Spagna e Portogallo scelgono la piattaforma aretina per il loro business.

Durante la manifestazione, si è svolto il Contest Premiere, giunto alla 33esima edizione. L’evento più atteso di Oroarezzo, il concorso che valorizza le nuove tendenze, la creatività e l’innovazione del gioiello Made in Italy proponendo agli espositori sempre nuove sfide ad ogni edizione, in nome dell’eccellenza.

Il progetto e la regia, come da tradizione, portano la firma di Beppe Angiolini, Presidente Onorario Camera Nazionale Buyer della Moda e Ambassador di OROAREZZO.