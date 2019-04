Jo Squillo: Orange is the new black!

Dal mango mojito al colore della curcuma. E' l'arancione il protagonista dell'estate 2019!

Caldo, profondo e speziato, e' perfetto sia per energici look total color che abbinato ai toni della terra, come il beige del deserto e il marrone delle catene montuose.

Splendido anche con il melanzana o i verdi e' la tonalita' perfetta per le donne dalla carnagione dorata.

In tutte le sue sfumature, l'arancione e' perfetto per sottolineare la propria femminilita' decisa.

Elegante, potente e un po' spregiudicato, l'arancio ha invaso le passerelle di tutto il mondo, con la sua carica di allegra energia vitale.

L'abbiamo visto puro e deciso da Hermes, Blumarine o Fendi, o piu' tenue, in una delicata declinazione pesca da Etro, ma non solo...

Tonalita' perfetta non solo per abiti, ma anche per accessori: non solo scarpe e borse, ma anche orologi, occhiali e persino orecchini, tutto si tinge di allegra vitalita'.

Del resto, anche la cromoterapia conferma che l'arancione e' sinonimo di allegria e ottimismo, non solo nella moda ma anche in cucina!

E allora, tutte pronte per una buona dose di vitamina c?