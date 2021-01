Jo Squillo: Onitsuka Tiger, la collezione per l'estate 2021

Questa collezione è composta da quattro temi: "THE SAILING KITE", "THE CLEAN LINES", "THE VINTAGE IS NOW" e "THE WORKING PROGRESS". I colori, le forme e i dettagli dei capi sono ispirati alle vele di una nave che ondeggia sull'acqua con il movimento creato del vento.

THE SAILING KITE": design composto da parti di tessuto con finitura a rondella uniti da cuciture a zig-zag. La leggerezza dei tessuti ricorda le vele di una nave.

"THE CLEAN LINES": capi dal tocco prezioso in twill di nylon, resistente ma allo stesso tempo elastico e brillante al tatto.

"THE VINTAGE IS NOW": design ispirato ai capi del passato di cui conserva elementi sportivi, fondendoli con abiti per l'uso quotidiano.

"THE WORKING PROGRESS": utilizzando i colori tenui del beige e del bianco come base, sono stati inseriti profili e disegni a strati per sublimare l'abbigliamento da lavoro in pezzi da collezione.

Per le calzature, i nuovi modelli combinano elementi d'archivio di Onitsuka Tiger con design contemporanei:

"ACROMOUNT" è ispirata alle scarpe degli anni '70 e combina tessuto e pelle con un tocco vintage.

"DENTIGRE MX" nasce come modello ibrido che unisce elementi dei popolari modelli vintage con il "DENTIGRE" presentato nella Collezione Autunno/Inverno 2020.

"TAI-CHI-REB ™ ️ SOCK MT" presenta le Onitsuka Tiger Stripes cucite nella tomaia per renderle un tutt'uno con il piede, pur utilizzando la forma sottile che è caratteristica delle scarpe tai-chi.