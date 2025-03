Jo Squillo: N21, la collezione Fall-Winter 25/26

Eleganza, sensualità e audacia, il fashion show ha celebrato la fluidità tra look formali e informali. Dell'Acqua ha utilizzato contrastanti combinazioni di materiali e silhouette: giacche strutturate e abiti in tulle trasparente, cappotti in lana bouclé e maglioni in cotone morbido hanno creato un mix inaspettato, ma perfettamente equilibrato. La sfilata ha trasmesso l’idea di una donna che non ha paura di oscillare tra l’eleganza più formale e la libertà espressiva.