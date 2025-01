Jo Squillo: MSGM, la collezione uomo Fall/Winter 2025/2026

Questa evoluzione è profondamente influenzata da una narrazione frammentata e non lineare, con la distruzione come forza sia visiva che tematica. La collezione cattura la tensione tra ribellione, collasso sociale e interazione di mondi paralleli, creando un delicato equilibrio tra caos e introspezione. Ispirata da un mix di riferimenti cinematografici e letterari - dal mondo inquietante di Donnie Darko al fascino crudo di Gummo e al simbolismo onirico del Bianconiglio in Alice nel Paese delle Meraviglie - la collezione approfondisce la tensione tra semplicità e complessità, purezza e raffinatezza. Questi due film rappresentano la generazione dei primi anni 2000, evidenziandone le lotte e la ribellione come riflesso dei cambiamenti sociali. Questa progressione cattura un delicato equilibrio tra fascino e qualcosa di più sfuggente, un mistero di fondo che parla della profondità della narrazione. È un'odissea di trasformazione, che invita a passare dal conosciuto all'inesplorato.