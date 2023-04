Jo Squillo: MSGM, la collezione Primavera/Estate 2023

“Volevo parlare di un romanticismo non convenzionale, tenero ma anche graffiante”, dice Massimo Giorgetti, Direttore Creativo, “per questo ho esplorato un’idea di donna molto intensa, in cui i due aspetti si intrecciano naturalmente”. Sul moodboard spiccano le foto di Milla Jovovich con il velo e una corona di fiori — su un numero di Dazed del 1999, ma anche di Uma Thurman in abiti da sposa nel film Kill Bill: “c’è candore e c’è magnetismo, c’è purezza ma anche sexiness”.

Con spirito iconoclasta, MSGM gioca con i punti fermi di una femminilità codificata, ripensandoli in chiave iper contemporanea. Con insolenza e con un pizzico di follia, remixa gli elementi iconografici dell’immaginario wedding, decostruendoli e deconstualizzandoli: dai ricami bling-bling con piccole gocce di cristallo e coppie di anelli, come quelli che suggellano un amore, ai capi di lingerie scannerizzati e poi stampati sulle felpe e le t-shirt in jersey.

Da look strutturati, con ampie balze in denim acid-washed su una base in punto smock, la collezione procede su un’attitude sempre più sensuale e leggera, tra giochi di trasparenze e pelle nuda che si scopre. Il tulle lascia intravedere la silhouette femminile e svela l’underwear, mentre fiocchi e ruches definiscono i capi, che si modellano sul corpo in fit aderenti. Sbocciano fiori sulle tute alter neck in jersey jacquard, o sugli abiti lunghi con eleganti scolli a goccia sigillati da fiocchetti. Bianco e nero, rosa e denim: i colori sono tenui e misurati, spezzati solo in parte dagli inserimenti fluo tipici di MSGM.

Vera ossessione stagionale, il pizzo è il tessuto chiave per top, pantaloni e leggings stretch, ma anche tute in colori acidi e dallo scollo a goccia, con fondi e dettagli evidenziati da micro ruches. In versione stencil diventa una stampa — quasi un nuovo, sofisticato tie dye — che si imprime su abiti e top in lycra con giochi sensuali di incroci e annodi, o su lunghi abiti alter neck in chiffon. Anche i fiocchi ricorrono in infinite variazioni: cuciti sugli abiti, sui completi sartoriali in cady e sui pantaloni in drill di cotone, oppure realizzati in popeline e applicati sullo stesso tessuto per un effetto 3D. Sono elementi materici, ma sono anche il soggetto di stampe: in versione macro, in black-and-white, creano pattern optical su camicie e chemisier in popeline e abitini in chiffon dai bordi in pizzo fluo.

Sullo spirito impertinente della collezione prevale un messaggio appassionato e ottimista.

“Il matrimonio è una celebrazione della voglia di stare insieme e di divertirsi, della gioia di vivere” chiosa Massimo Giorgetti, “e non c’è niente di più MSGM di questo!”.