Jo Squillo: Momonì, la collezione Primavera/Estate 2022

Un reve de jeunes filles che, nella sua atmosfera rarefatta e dolcemente complice, accoglie la bellezza di una femminilità che riscopre e celebra la sua diversità come un manifesto a cui abbandonarsi senza pregiudizi. È un’intimità svelata senza pudore quella in cui esplode la visione femminile del brand, positiva e fresca, lontana dagli stereotipi e sempre gioiosa, che ritrova nelle fotografie rarefatte e soft di David Hamilton e delle donne dei film di Eric Rohmer il suo coté immaginifico e culturalmente intenso. Esplorazioni cromatiche e un mélange di stampe, insieme a un mix and match di texture differenti che si armonizzano dolcemente accompagnando l’estetica del brand in cui la libertà – di essere come si vuole, di mescolare elementi contrapposti, di creare un insieme in cui l’inaspettato ha valore- fa la differenza.

Tutto è delicato, sussurrato, lieve; i contrasti sono in evidenza e si risolvono con eleganza: la palette cromatica è sofisticata, come scaldata dalla luce di un crepuscolo pronto a regalare nuove emozioni.

A partire da quello che si indossa. Se la lingerie a vista disegna una sensualità innocente grazie ai pattern delicati da cui prende vita, i tessuti più soft – il cupro, la seta, il lyocell – rileggono la classicità di completi a due pezzi e di fluidi spolverini ammorbidendola.

Un equilibrio armonioso fra elementi contrastanti su cui gioca anche l’outfit dalle silhouette più androgine: la linea scultorea del completo di gabardine verde, impreziosito da dettagli in filo brillante, è ingentilita dalla maglieria a côté in delicate costine di lino, così come la camicia a taglio bowling convive perfettamente con i pantaloni dalla linea leggermente svasata con pinces.

Lights on proprio sulle stampe: sono fiori esotici a sdrammatizzare il rigore del completo sartoriale in seersucker; il gusto tropicale dai toni avvolgenti a impreziosire i pants in lino; un atlante fantastico di fiori e animali insieme sul maxi dress dalla linea svasata e fluida; e ancora fantasia tapestry per l’abito con scollo a V che insegue una nuova idea di romanticismo. La fascinazione per l’universo maschile si ritrova nei pantaloni baggy monocromo spezzati dalla camicia in voile, nei blazer rigorosi addolciti dalla gonna a corolla, in una sensualità mai urlata ma capace di emergere dai particolari e

da sapienti cromatismi.

Ogni capo di Momonì permette di esprimere la diversa unicità di ogni donna per dare vita a un’eleganza raffinata e décontracté, disinvolta e assolutamente libera, frutto di un’estetica sofisticata, combinazione inedita tra comfort e classe, capace di aprire le porte a una nuova dimensione del lusso, moderna e contemporanea.