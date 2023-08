Jo Squillo: "Moda sotto le stelle 2023"

37esima edizione di ‘Moda sotto le stelle’ in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, la vicepresidente di Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo, Natascia Troli, si è detta "onorata e orgogliosa di essere riuscita anche quest’anno a organizzare con il contributo di enti pubblici e privati, imprese e sponsor l’evento che per i nostri artigiani rappresenta una vetrina di indiscusso livello per visibilità e prestigio".