Jo Squillo: Miwa Komatsu in mostra a Venezia

Nasce dal concetto dell'accettazione delle diversità, la mostra "Diversity for Peace!" che il Karuizawa New Art Museum ha allestito presso le Procuratie Vecchie di Piazza San Marco a Venezia, durante la Biennale Internazionale d'Arte. La mostra presenta giovani artisti di spicco provenienti da tutto il mondo che mostrano i loro stili unici e diversi approcci artistici in una celebrazione della libertà creativa.

Tra questi dieci artisti sicuramente spicca Miwa Komatsu, artista giapponese, nata in un paese immerso nella natura. Le sue opere riflettono questo particolare legame con la natura e i suoi cicli vitali, dando vita ad opere che trasmettono una meditazione profonda e una visione unica della bellezza che si può trovare nella vita o nella morte. L'artista, inoltre, ha vinto il "YOUNG ARTIST OF THE YEAR" nel 2017 ed è diventata ambassador della Maison Christian Dior.