Jo Squillo: Missoni, lʼuomo per lʼestate 2020

E' un omaggio a Serge Gainsbourg, l'iconico artista francese, la collezione per la Primavera - Estate 2020 di Missoni.

Ed ecco allora che la collezione prende spunto dalla libertà bohémien, che ha da sempre caratterizzato il cantautore, proponendo capi che vanno dai gessati di maglia ai caban destrutturati.

Quello disegnato da Angela Missoni è un uomo carismatico e anticonformista che predilige pezzi versatili in un mix and match veramente unico.

Fantasie, colori e stampe si sovrappongono, creando uno stile sempre riconoscibile. Assolutamente Missoni!