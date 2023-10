Jo Squillo: Mimi Muà, la collezione Primavera-Estate 2024

Total look per una donna comoda, easy, lavorativa ma super cool.

Tema principale: pattern d’ispirazione tropicale! Per il giorno: cotone e popeline di cotone nei colori del cioccolato e del panna con un tocco di arancio; per la cerimonia: seta e raso in colori più forti come il cedro e il corallo. Non possono mancare T-shirt e maglie a righe abbinate a giacche Yacht-club.

Otto anni di successo per Mimi Muà, con "Ragazze giovani che crescono insieme per il successo del brand fiorentino, con la volontà di espandersi verso il mercato europeo" come spiega Mimi Lin, amministratore New Lookat.