Jo Squillo: Mimì-Muà Firenze, la collezione per lʼestate 2020

E' un'estate all'insegna dei fiori, assolutamente all over. Micro o macro, diventano protagonisti di stampe e t-shirt ultra glam, dallo stile ricercato e contemporaneo.

Tessuti preziosi, come la seta e il lino impreziosiscono questa vasta collezione che vede i bermuda come capo immancabile di ogni guardaroba.

Immancabile il gattino, icona da sempre dello stile Mimi’-Mua’ Firenze, che per l'occasione diventa fashion victim.

Grande spazio agli accessori: portafogli, cinture, foulard, braccialetti e ovviamente le borse, fulcro dell'anima di Mimi’-Mua’ Firenze. Dai bauletti ai marsupi, passando per gli immancabili zaini, che sono ormai diventati un vero must have.

Una collezione ricca e sfaccettata, dove il rapporto qualità prezzo è fondamentale e che porta avanti il vero stile italiano, nei suoi 2500 punti vendita sparsi non solo in Italia ma anche all'estero.