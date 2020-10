Jo Squillo: Milano Moda Graduate 2020

La preziosa giuria, presieduta da Carlo Capasa (Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana), e composta da Beppe Angiolini (Honorary President Of Camera Italiana Buyer Moda); Rosy Biffi (Founder &Owner of Biffi Boutiques); Alessandra Carra (CEO Agnona); Luc Dheedene (CEO Verso); Jacopo Etro (Etro, Creative Director Textile and Home); Nicoletta Ferrari (Fashion Editor at Large How to Spend it); Riccardo Grassi (President, Riccardo Grassi Showroom's); Laura Larbaleister (Group buying and fashion Director Harvey Nichols); Luke Leitch (Editor-at-Large Vogue Italia and L'Uomo Vogue); Cristina Manfredi (Giornalista); Federica Montelli (Heads of Buyer La Rinascente); Michael Philouze (Men's Editor and Stylist); Alan Prada (Editor in Chief Harper's Bazzar Italia/ Esquire Italia); Stefano Roncato (Editor in Chief MF Fashion); Danda Santini (Editor in Chief Io Donna); Julia Song (Senior fashion Buyer Advisor at Hyundai Departments Store); Sara Sozzani Maino (CNMI International Brand Ambassador; Deputy Editor In Chief Vogue Italia and Head of Vogue Talents); Riccardo Tortato (Head of buying departments Tsum Moscow & DLT St Petersburg, Men's Fashion Director Tsum Moscow & DLT St Petersburg, Fashion Director eCommerce Tsum.ru); Roberta Valentini (Owner/Buyer di Penelope); Marco Vurro (Event & Influencer Marketing Director Coty Professional Beauty); Hitoshi Yamaguchi (President YKK Italia); Yukiko Yuzawa (Head buyer Concento Store H.P. FRANCE); ha premiato Giulia Barbieri (Istituto Modartech) con il Camera Nazionale della Moda Italiana Fashion Award. Il riconoscimento consiste in un premio monetario che il Camera Moda Fashion Trust ha assegnato al designer come supporto allo sviluppo del suo percorso di crescita.