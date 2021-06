Jo Squillo: Milano Fashion Week Men's Primavera/Estate 2022

Per la prima volta in calendario, i brand TISCAR ESPADAS , MANS , FRANC ELIS , ZENAM , REVENANT RV NT , 424, KNT , PT TORINO e ANDREA POMPILIO per HARMONT&BLAINE .

Inoltre, una serie di stanze tematiche hanno ospitato molti progetti speciali, tra questi, Designer for the Planet, evento alla terza edizione, che raccoglie le collezioni di alcuni designer emergenti, focalizzati sulle tematiche della sostenibilità. Questa stagione i brand che hanno partecipato all’iniziativa sono GOOD GOOD GOOD, KIDSOFBROKENFUTURE, MARRAKSHI LIFE, ABDEL EL TAYEB, SIMON CRACKER, MARCELLO PIPITONE, BAYRIA EYEWEAR, EMERGENCY ROOM e ZEROBARRACENTO.

Inoltre, in occasione della giornata mondiale dei rifugiati, CNMI ha presentato insieme a UNHCR, durante una conferenza stampa digitale, il progetto “Fashion deserves the World”. Questo progetto, realizzato in collaborazione con la piattaforma Mygrants, prevede la possibilità per 15 migranti e richiedenti asilo di accedere ad un programma di formazione e inserimento gratuito nelle aziende associate di Camera Nazionale della Moda Italiana.

In linea con lo spirito di collaborazione con player internazionali dimostrato negli anni, durante la Milano Fashion Week è stato celebrato il 25° anniversario della Portugal Fashion Week attraverso l’evento “Portugal Fashion 25 Years Protecting Talent”. Oltre a riproporre le sfilate di due marchi portoghesi presenti in calendario, Miguel Vieira e David Catalan, sono stati proiettati dei contenuti speciali realizzati da Frederico Martins, oltre alle sfilate di altri tre brand Made in Portugal, incluso Marques’ Almeida, vincitore nel 2015 del LVMH Prize, Ernest W Baker e Alexandra Moura.

Per celebrare un graduale ritorno agli eventi fisici, CNMI ha organizzato, nel rispetto delle normative anti Covid, un cocktail di inaugurazione della Fashion Week presso la Casa degli Atellani.

Camera Nazionale della Moda Italiana, Comune di Milano e Yes Milano hanno realizzato la nuova campagna di comunicazione per promuovere la Milano Fashion Week Men’s Collection. Veicolata sugli schermi e le affissioni del Comune di Milano, la campagna, scattata dal fotografo Stefano Guindani, vede protagonisti due modelli in look Federico Cina, immortalati in una location simbolo di Milano, i Giardini Indro Montanelli. Un ringraziamento speciale va a Wella Professionals per avere curato l’hairstyling dei modelli.

È stato possibile seguire la Milan Fashion Week Men’s Collection anche sui profili social di Camera Nazionale della Moda Italiana: Instagram, Facebook, Twitter e Weibo con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi.