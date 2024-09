Jo Squillo: Michael Kors, la collezione Spring/Summer 2025

“Quindi questa collezione mette davvero in risalto la lavorazione, la sartorialità e il lavoro manuale, le qualità che rendono un capo speciale e unico e lo trasformano in qualcosa che vuoi indossare ogni giorno e possedere per sempre. Le dicotomie della collezione mi sembrano molto mediterranee, rilassate ma lussuose, rustiche ma opulente, la raffinatezza della città con l’atmosfera e l’atteggiamento di un resort”.