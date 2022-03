Jo Squillo: Micam Milano

Per consentire agli espositori importanti occasioni di business, ci sono stati oltre 100 operatori internazionali tra buyer e giornalisti provenienti da Europa, Africa, Usa, Canada, Sud Est Asiatico, Area del Golfo, individuati da Ice Agenzia che da sempre collabora attivamente per aiutare a costruire un momento qualificato e concreto per il business delle aziende in mostra.

Quest’anno MICAM ha offerto ampio spazio alla sostenibilità con la nuova area MICAM Green Zone, un laboratorio di idee e un momento di promozione per tante aziende.

L’area, dedicata a tutti gli operatori che desiderano capire meglio il tema della sostenibilità, è stata divisa in diversi settori tra i quali spicca una mostra di calzature di aziende espositrici che hanno esposto delle provocazioni di sostenibilità secondo i materiali, i sistemi di produzione, il ciclo di vita del prodotto.

In particolare, MICAM Green Zone è stato il trampolino di lancio di VCS (Verified and Certified Steps), il marchio di certificazione di proprietà di Assocalzaturifici, studiato per l’industria calzaturiera che punta ai più alti standard di sostenibilità: VCS garantisce un approccio sostenibile, la qualità e l’eccellenza manifatturiera e vuole essere un simbolo riconosciuto da buyer, operatori di settore e istituti finanziari.



Il consueto spazio dedicato agli Emerging Designers ha visto la presenza di 12 creativi provenienti da Italia ed Europa. Le loro proposte hanno spaziato dalla riscoperta delle antiche tradizioni alla più spinta ricerca su forme e materiali, con uno stile originale, attento ai valori della sostenibilità e ricco di suggestioni prese dalle culture di tutto il mondo. Selezionati da una giuria qualificata di esperti, gli Emerging Designers hanno portato in fiera una selezione dei loro concept e hanno raccontato agli operatori le loro storie creative che si intrecciano strettamente con la loro voglia di viaggiare ed esplorare che caratterizza le loro incredibili biografie.

Come sempre nel padiglione 1, è stata allestita l’area MICAM X, il laboratorio di idee dedicato all’innovazione, che ha offerto incontri e iniziative dedicati a quattro grandi temi: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Art Fashion Heritage & Future. Tutti i giorni sono stati organizzati seminari e presentazioni con l’obiettivo di creare sempre nuovi stimoli anticipando gli scenari futuri.



E poi, ecco MICAM Tales Square, l’area ispirata alla campagna di comunicazione MICAM Glass Slipper, che è tornata a intrattenere i visitatori questa volta rendendoli protagonisti di un particolare set fotografico in cui chiunque ha potuto trasformarsi in una principessa o in un principe.