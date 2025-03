Jo Squillo: MaxMara, la collezione Fall-Winter 25/26

Legge di una donna che preferirebbe dormire nelle desolate brughiere dello Yorkshire, piuttosto che accettare l’ospitalità di chi non rispetta i suoi principi. Legge di un amore tempestoso, potente come i venti che attraversano quel paesaggio selvaggio. È più probabile trovarla con un completo sartoriale impeccabile piuttosto che a piedi nudi tra l’erica, ma il suo nuovo stato d'animo romantico richiede uno stile altrettanto romantico. Max Mara fonde il classico con un tocco di eleganza neo-gotica e una raffinata rusticità urbana. Il portamento riservato di Miss Eyre e la passione ribelle di Miss Catherine si incontrano in un mix di eleganza e determinazione a partire dalla redingote: aderente sul corpo, stretta in vita e ampia sull’orlo, acquista carattere grazie all’interno trapuntato e alle maniche in pelle o shearling. La redingote diventa anche una gonna ampia che si apre sul davanti rivelando una culotte e calze a coste. I pantaloni alla zuava diventano moderni con morbide pieghe al ginocchio e una fascia in vita. Le gambe sono slanciate da giacche corte. Il gilet torna protagonista: con nuove proporzioni ridotte da indossare sotto una giacca e più audace nella versione country sopra un cappotto dal taglio deciso. I capispalla restano protagonisti: cappotti ispirati al mondo militare, redingote da gentiluomo di campagna, cappe, avvolgenti clutch coat e robe-de-chambre, talvolta con schiena e maniche in maglia.