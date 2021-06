Jo Squillo: Massimo Vello

LA COLLEZIONE POETRY - È all'insegna dell'infinito e propone una serie di giacche e t-shirt in coordinato. Qui la praticità incontra la sartorialità più estrema, come nella giacca pullover, completamente destrutturata, in tessuto smacchinato realizzato grazie ad antichi telai, dove, all'interno, sono presenti delle bretelle che permettono di trasportare comodamente la giacca.

LA COLLEZIONE MASSIMO VELLO CREATIONS – Un progetto innovativo che vede al centro la sartorialità Made in Italy, realizzata negli esclusivi atelier, veri fulcri della Maison. Qui sono i clienti a mettersi in gioco, creando, con l'aiuto degli esperti del settore, i propri look, che verranno poi realizzati appositamente per loro.

Lo spazio perfetto per trasformare i propri sogni in realtà.

LA COLLEZIONE JKE – Protagonista è la gioia, una vera filosofia di vita emozionale. Un total look inclusivo che abbraccia le donne e gli uomini di ogni età, ma che vogliono sempre valorizzarsi al meglio. Qui i colori sono naturali, i materiali made in italy e pregiati come il lino e il cotone, e le fantasie spaziano dal floreale alle righe.