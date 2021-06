Jo Squillo: Louis Vuitton, la collezione per l'estate 2021

La Scenografia: Iniziamo con il dire che il grande protagonista di questo show è il verde, in tutto il suo splendore. Verde come simbolo di rinascita e positività, ma anche segno di tecnologia. Ed infatti, lo show di Nicolas Ghesquière parte proprio dal green screen, o chroma key, una tecnica dalla lunga storia che permette di sovrapporre due differenti immagini in un video, per dare vita al video della collezione Primavera/Estate 2021 di Louis Vuitton.

E così, ecco, che l'edificio storico del La Samaritaine, con il suo tetto di vetro e gli affreschi Art Nouveau, si popola di ampie strisce verdi, che si trasformano in schermi cromatici, ma solo per gli spettatori a casa, che proiettano le scene del capolavoro di Wim Wender "Il cielo sopra Berlino ". Il risultato sono modelle che dialogano con scene famose, in un clash spettacolare dal forte sapore artistico.

La Collezione. Anche per quanto riguarda la collezione, Nicolas Ghesquière spinge sull'acceleratore. Ecco che questa collezione annulla i generi, proponendo outfit dove il maschile e femminile dialogano in continuazione. È un mondo nuovo, dove le possibilità creative sono infinite.

Ecco, allora, che gli abiti riprendono le forme delle t-shirts, mentre i cappotti vengono rifiniti come se fossero dei maglioni oversize.

Sui capi appaiono tanti slogan, da “Vote” a Skate”, dei veri incitamenti a passare all'azione, a reagire a questo brutto periodo e guardare oltre.

Quella di Louis Vuitton è una collezione d'avanguardia, dove il layering e le stampe sono dei grandi protagonisti.