L’immaginario non si ferma e comprende anche tutte quelle donne audaci, enigmatiche e sempre moderne che appaiono nelle retrocopertine: è la suggestione intensa di una bellezza sospesa nel tempo e l’idea del ritratto, volti unici eppure sempre diversi, rappresentazioni stilizzate in grado di moltiplicarsi in tante donne differenti. Sono personalità che vivono in pericolose metropoli, come poteva essere Clerville, o in mondani chalet di montagna oppure in un sontuoso salotto in cui si svolge un ricevimento durante il quale però i gioielli potrebbero essere rubati.

Lungo la passerella, formato light box, si dipana il filo di una narrazione sfumata, un racconto per immagini in cui si manifesta una femminilità mutevole, in cui il rigore è spezzato da elementi imprevisti e fantasiosi. La ricerca di outfit dai pezzi essenziali animati da una mitologia di angeli, draghi, microstelle, lettere e ricami floreali.

Tonalità neutre e raffinate come blu notte, carne e kashà si alternano a colori forti come giallo, turchese e viola. Senza dimenticare il nero pieno e profondo.