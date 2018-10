Jo Squillo: Land Rover Born Awards 2018

I grandi creativi di tutto il mondo si sono riuniti al Design Museum di Londra per l’ottava edizione dei Land Rover BORN Awards. I premi, che celebrano l'eccellenza del design nel mondo, onorano l'intelligenza creativa in sei categorie - architettura, interni, sport, moda, mobilità e tecnologia Il requisito di partecipazione - disporre di un prodotto pronto ed acquistabile da parte dei consumatori - ha attirato 7.000 concorrenti, provenienti da: Regno Unito, Spagna, Italia, Francia, USA e Resto del Mondo. Solo 192 di questi sono stati ammessi alle tornate regionali, i 48 vincitori delle quali hanno conquistato la partecipazione ai Land Rover BORN Global Awards.

Ecco l'elenco dei vincitori finali: Architettura: Cino Zucchi, per il centro direzionale Lavazza di Torino.

Sport e tempo libero: Alexandre Fauvet, per revival del brand francese Fusalp di abbigliamento sportivo

Tecnologia: Javier Goyoneche, per l'innovativo e sostenibile brand spagnolo Ecoalf

Interni: Michael Anastassiades, per la linea di illuminazione "Arrangement" realizzata per la Flos

Mobilità: Will Butler-Adams, per la bici elettrica Brompton

Moda: Ryan e Adam Goldston, per i prodotti sportivi USA del marchio APL

Sono stati inoltre assegnati tre premi speciali:

Alla Fondazione Loewe per aver promosso e sostenuto la creatività

A Scott Painter, fondatore della Fair.com, per il suo dirompente prodotto digitale

A Nino Mustica, artista e grande amico della famiglia Land Rover, morto lo scorso anno



Jean-Christophe Chopin, fondatore di BORN, ha dichiarato: "Otto anni fa abbiamo lanciato questa manifestazione per premiare la declinazione dell'intelligenza creativa nelle sue varie e numerose categorie, ed il suo costante successo conferma quale valida piattaforma di lancio essa rappresenti per i designer, nuovi o affermati che siano"

Il tema 2018 è stato "Peerless". Gerry McGovern, Chief Design Officer Land Rover, ha dichiarato: "Peerless" è un tema che mi è sempre stato di ispirazione. Un design senza pari si distingue per un buon motivo. Comunica l'idea che non esiste nulla di simile. È facile essere solo diversi, ma per meritare il termine "Senza Pari" serve immaginazione, intelligenza, arguzia e non poca saggezza. Per questo era il tema dei Land Rover BORN Awards 2018. Ciascun vincitore merita questo riconoscimento."