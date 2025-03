Jo Squillo: la Scarpadoro Ability con Giusy Versace

''Ogni anno l'arrivo della Scarpadoro Ability è atteso con grande entusiasmo da moltissime persone con disabilità perchè sanno che quel giorno si sentiranno parte integrante del più grande evento sportivo della provincia di Pavia. E' questa la magia di Scarpadoro Ability e sono fiera di portare avanti questo progetto da 11 anni assieme alla mia associazione Disabili No Limits, a Daniele Chiesa e ai suoi super eroi. Ringrazio l'Atletica Vigevano che ogni anno organizza con grande impegno questa manifestazione e tutte le realtà associative che credono in questa manifestazione e collaborano portando i ragazzi a parteciparvi e tutti i runners che si uniscono a noi spingendo e accompagnando carrozzine per regalare sorrisi, allegria e leggerezza. Questo modo di vivere la corsa me lo ha insegnato l'amico Fabrizio Cosi, l'ideatore della critica mass milanese Podisti da Marte, scomparso prematuramente 10 anni fa. Amava correre e regalare sorrisi e lo ha fatto anche qui a Vigevano in diverse occasioni. Ciao Fabrizio, ti portiamo sempre nelle nostre corse e nei nostri cuori! '' - così Giusy Versace al traguardo.