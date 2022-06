Jo Squillo: La Martina

Semplice e aristocratica, alternativa ideale per molte occasioni eleganti ma non troppo, casual ma non eccessiva. La Polo 19-42 by La Martina è tutto questo e molto di più.

Ispirata ad un viaggio, la collezione per la Primavera - Estate 2023 segue in particolare il giocatore di polo che, partendo dall’Argentina si trasferisce a Londra per partecipare ai tornei, alle premiazioni e agli eventi mondani, per poi concedersi una vacanza, la quale viene raccontata dagli stilisti de La Martina sia con un tono elegante sia con un mood tipicamente beachwear.

L’intera collezione SS 23 si struttura su 4 macrofamiglie d’ispirazione: Argentina, Inghilterra, Holiday ed Essential. Toccando vari stili, dallo sportivo al casual, dallo streetwear oversize ad un taglio più elegante dai toni neutri, mantiene come fil rouge unico il concept cardine del mix di colori e di materiali, quali nylon, lino, jersey… tipica scelta de La Martina per donare alle collezioni un tocco di unicità e modernità.

Creatività, multiculturalità e integrazione, con un linguaggio aperto ed inclusivo che parla soprattutto alle nuove generazioni. “E’ di fondamentale importanza per noi – conclude Lando Simonetti, CEO La Martina - che il brand continui a svilupparsi rispondendo alle esigenze del tempo attuale con uno sguardo al passato e alla tradizione ma sempre proiettati verso il futuro e all’innovazione”.

La Martina è stata fondata nel 1985 a Buenos Aires da Lando Simonetti, italiano cresciuto in Argentina, e Gachi Ferrari. Partendo dall’Argentina, sinonimo del polo, il brand si è espanso nel mondo: la sua presenza è radicata in Europa e in America Latina, in Medio Oriente e Nord Africa. Con 100 monomarca (tra i quali i flagship store di Londra, Parigi, Dubai, Johannesburg, Buenos Aires, New Delhi, Riyad e Il Cairo) e 600 multibrand, la filosofia del fair play ha conquistato i principali mercati internazionali, sviluppando partnership e collaborazioni con le più rinomate università dell’Ivy League (Harvard e Yale) e scuole del Regno Unito (Eton, Cambridge e Oxford).

Parallelamente alle collezioni ready-to-wear, grazie ai 35 anni di competenza maturati nel settore dell’equipaggiamento tecnico - con la produzione di selle, caschi e stivali da polo – La Martina è diventato player di prestigio anche in ambito sportivo tanto da fondare nel 2000 la Polo Management Group. Guidata da Adrian Simonetti, l’agenzia si occupa di numerosi eventi legati al mondo del polo, dall’organizzazione al supporto tecnico per cavalli e giocatori, fino alla gestione delle sponsorizzazioni e al più recente lancio di una piattaforma social del Polo.