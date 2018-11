Jo Squillo: la galleria Robertaebasta compie i suoi primi 50 anni

Per festeggiare i 50 anni di una delle più note gallerie antiquarie di Milano, Robertaebasta, la titolare Roberta Tagliavini e il figlio Mattia Martinelli hanno invitato tutti gli amici della galleria al Teatro Nuovo di Milano, per vedere una rappresentazione speciale del musical “ A Christmas Carol”.

Dal 1968 Robertaebasta, è un punto di riferimento per gli appassionati di antiquariato del '900. Negli spazi della galleria è possibile trovare una selezione di pezzi di arte e design piu' rappresentativi del periodo, sempre messi in scena in modo attento e suggestivo.

Robertaebasta nel 2017 ha scelto di aprire anche una galleria a Londra, nel quartiere super prestigioso di Chelsea portando anche all'estero mezzo secolo di Arte e Cultura dal Cuore di Milano