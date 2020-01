Jo Squillo: la boutique Giorgio Armani riapre in via Sant'Andrea

"Nell'elegante prospettiva di via Sant'Andrea, dove si susseguono bei palazzi storici e moderne vetrine, il passato si intreccia con il presente. E in questo luogo, in quella che fu la sede milanese della prima boutique Giorgio Armani, torno oggi con un'esperienza diversa e una consapevolezza che non è sentimento nostalgico. Il nuovo concept del negozio lo dimostra: qui ho voluto che la quintessenza della mia visione di bellezza senza tempo dialogasse con la contemporaneità. Desidero offrire ai miei clienti uno spazio completo che permetta loro di vivere a pieno il mondo Giorgio Armani, dagli accessori al prêt-à-porter, fino all'alta sartoria, con servizi personalizzati e un trattamento esclusivo." Giorgio Armani.